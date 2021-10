Nachfrage nach Klein- und Mietgärten in Hessen boomt

Garten. Klein- und Mietgärten sind in Hessen in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. "Die Nachfrage ist sehr groß. Wir können den Bedarf nicht decken", sagte Klaus Beuermann, Vorsitzender des Landesverbands Hessen der Kleingärtner. Es gebe so viele Bewerbungen auf die Parzellen, dass einige Vereine gar keine Anmeldungen mehr annähmen. "Sie führen bereits Wartelisten von bis zu drei Jahren und wollen keine falschen Hoffnungen machen."

Die Nachfrage sei besonders in den vergangenen drei bis vier Jahren deutlich gestiegen, sagte Beuermann. Er vermutet, dass diese Entwicklung mit einem gesteigerten Umweltbewusstsein zu tun hat. Auch der Wunsch nach Selbstversorgung sei gewachsen. "Die Menschen wollen Biogemüse aus eigenem Anbau haben. Sie wollen sich gesund ernähren."

Auch Mietgärten werden immer beliebter. Die bereits bepflanzten und besäten Parzellen können in verschiedenen Größen zur Pflege und Ernte für eine Saison gemietet werden. "Die Nachfrage ist auf jeden Fall gestiegen, auch an den sehr ländlichen Standorten", sagte Stefanie Krecek. Die Diplom-Ökotrophologin ist Projektleiterin bei tegut Saisongarten, mit aktuell 14 Standorten der größte Anbieter von Mietgärten in Hessen. Die Beliebtheit habe schon in den vergangenen Jahren zugenommen, die Corona-Pandemie habe diese Entwicklung nochmals verstärkt, erläuterte Krecek.