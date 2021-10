Nach zwei Siegen innerhalb von drei Tagen herrscht Hochstimmung

Eintracht Frankfurt. Die Jubelbilder von München sollen bei Eintracht Frankfurt noch lange nachwirken und die Hessen auf ihrem weiteren Weg durch die Saison beflügeln. Der erste Sieg beim deutschen Rekordmeister seit 21 Jahren, durch den der Anschluss an das Tabellenmittelfeld der Fußball-Bundesliga gelang, löste vor der Länderspielpause die lange vermisste Aufbruchstimmung aus.

"Ich behaupte, das war mit unsere beste Mannschaftsleistung. Solch ein Erfolg kann dazu beitragen, dass der Glaube an unsere Stärke gefestigt wird", sagte der überragende Eintracht-Torwart Kevin Trapp über den Auftritt beim 2:1 (1:1) am Sonntagabend.

Auch Abwehrchef Martin Hinteregger glaubt an eine Signalwirkung, die von dem zweiten Erfolg binnen 72 Stunden nach dem 1:0 in der Europa League bei Royal Antwerpen ausgehen könnte. "Für uns alle ist dieser Sieg enorm wichtig. Ich hoffe, dass wir den Schwung bis nach der Länderspielpause mitnehmen", sagte der österreichische Nationalspieler. Dann gastiert der kriselnde Hauptstadtclub Hertha BSC am Frankfurter Stadtwald.

Trainer Oliver Glasner mischte daher in die allgemeine Glückseligkeit auch mahnende Worte. "Wir sind wahnsinnig happy mit diesem Sieg und gehen sehr glücklich in die Länderspielpause. Ich kann mich für diesen Spirit und diese Leidenschaft, insbesondere in der Defensive, nur bedanken", lobte der 47-Jährige und fügte schnell hinzu: "Wichtig ist aber auch, dass wir nicht 14 Tage die Hände oben haben und dann kommt gegen Hertha das böse Erwachen. Die Jungs haben es überragend gemacht, aber es gibt noch viel zu tun. Das wichtigste ist jetzt, diesen Sieg gegen Hertha zu vergolden."

