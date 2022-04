Nach Wintereinbruch frühlingshaftes Wetter in kommender Woche

Südhessen. Nach dem winterlichen Intermezzo können sich die Hessen auf frühlingshaftes Wetter in der kommenden Woche freuen. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Samstag wird es am Montag überwiegend heiter, teilweise ziehen hohe Wolkenfelder durch. Es bleibt trocken, die Temperaturen klettern auf 14 bis 17 Grad in den Niederungen und auf 10 bis 13 Grad im Bergland. In der Nacht zu Dienstag gibt es örtlich noch Frostgefahr. Am Dienstag ist es dann überwiegend heiter. Die Höchsttemperaturen können dann auf 18 bis 22 Grad steigen.

