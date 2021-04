Nach Wildunfall überschlagen

Schaafheim. Eine 20-jährige Frau aus Babenhausen befuhr mit ihrem Pkw am Freitag (02.04.), gegen 22:00 Uhr, die Kreisstraße 106 von Radheim in Richtung Schaafheim. Auf der Strecke überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Beim Versuch der Fahrerin dem Tier auszuweichen geriet sie ins Schleudern und fuhr auf den Grünstreifen. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, überschlug sich und kam auf dem Dach auf der Straße zum liegen. Die Frau konnte sich allein aus dem Auto befreien, verletzte sich aber leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Für die Zeit der Unfallaufnahme mußte die Straße für eine Stunde voll gesperrt werden. An dem Wagen entstand ein Schaden von 12000 Euro.

