Nach versuchtem Raubüberfall auf Poststelle Suche nach weißem Fiat Punto

Darmstadt-Dieburg. Nachdem ein bislang noch unbekannter Mann am vergangenen Freitag (02.07.) in Nieder-Ramstadt kurz vor 7 Uhr eine Angestellte der Postfiliale in der Dornwegshöhstraße bedroht und versucht hatte, sie gewaltsam in die Verkaufsräume zu drängen, suchen die Beamten von der Kriminalpolizei in Darmstadt weiterhin Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass kurz vor der Tat ein heller Fiat, vermutlich Modell Punto, ab etwaq 6 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der Post parkte. Zu diesem Zeitpunkt soll das Auto mit einer männlichen Person besetzt gewesen sein. In diesem Zusammenhang fragen die Ermittler des Kommissariats 10 ergänzend: Wem ist ein solches Fahrzeug im Raum Nieder-Ramstadt zwischen 6 und 7 Uhr aufgefallen? Wer kann Hinweise zu der im Auto sitzenden Person geben? Alles Sachdienliche wird unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.