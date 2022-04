Nach Verkehrsunfall bei Darmstadt schwer verletzt

B3 / Darmstadt-Arheiligen. Ein schwer verletzter Autofahrer, ein leicht verletzter Autofahrer, eine leicht verletzte Beifahrerin, sowie rund 40 000 Euro Sachschaden - das meldete die Polizei nach einem Verkehrsunfalls am frühen Abend des Ostermontags auf der Bundesstraße 3 im Bereich Darmstadt-Arheilgen.

Ein 63-jähriges Ehepaar aus Frankenthal fuhr mit ihrem silberfarbenen VW auf der Bundesstraße 3 in Richtung Darmstadt, als ein 42 Jahre alter Fahrer aus Darmstadt mit seinem schwarzfarbenen Audi aus der Virchowstraße kommend das Rotlicht missachtete und die Bundesstraße 3 kreuzte. Hierbei kam es zum Unfall zwischen beiden Fahrzeugen, so die Polizei.

Der Fahrer des Audis wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste durch die Feuerwehr befreit werden und wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden leicht verletzten Insassen des Volkswagen wurden nach Erstversorgung durch Rettungskräfte ebenfalls in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Bundesstraße 3 war durch den Unfall zeitweise vollgesperrt.