Nach Unwettern wieder heftige Gewitter und Starkregen in Sicht 

Offenbach. Nach den heftigen Unwettern zum Ausklang der Woche sind in Hessen erneut schwere Gewitter in Sicht. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach ziehen im Verlauf des Samstags Schauer und Gewitter auf, die gebietsweise wieder unwetterartig ausfallen können mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Wegen der Unwetter am Freitag hatten Einsatzkräfte in vielen Landesteilen Hessens teils bis in den späten Abend hinein viel zu tun gehabt.

Heftige Regenfälle überfluteten etwa im Raum Neu-Anspach (Hochtaunuskreis) und bei Butzbach im Wetteraukreis Straßen. Geröll landete nach Polizeiangaben auf der Bundesstraße 42 zwischen Lorch und Rüdesheim, was zu einer kurzzeitigen Sperrung der Strecke führte. Im mittelhessischen Dautphetal liefen laut Polizei unter anderem 15 Keller voll. Aus dem Kreis Bergstraße sind bisher keine Unwettereinsätze bekannt.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren