Heppenheim. Am Montag zwischen 12 und 12.45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Heppenheim an der Tiergartenstraße eine Verkehrsunfallflucht. An einem geparkten Pkw des Typs Audi Avant A 4 wurde das Heck nicht unerheblich (zirka 1500 Euro Schaden) durch ein unbekannten Pkw beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 rund um die Uhr entgegen.

