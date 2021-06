Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Einhausen. Zu einer Unfallflucht kam es im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 13.30 Uhr, in Einhausen und dort im Bereich des Neubaugebiets „Die Wilbers". Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, war an der Martin-Niemöller-Straße/Ecke Anne-Frank-Straße ein schwarzer Opel abgestellt, der durch ein bisher noch unbekanntes Fahrzeug hinten rechts beschädigt wurde. Der Sachschaden am Opel beträgt nach Polizeiangaben mindestens 2000 Euro. Der Verursacher des Unfalls entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 in Verbindung zu setzen.

