Nach Unfall unter Alkoholeinfluss in Weinheim geflüchtet / Zeugen gesucht

Weinheim. Bereits am Freitag,den 11. März, hat ein 52-jähriger Autofahrer in Weinheim einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet.

Der 52-Jährige war gegen 21.15 Uhr mit seinem Honda auf der Mannheimer Straße von der Stadtmitte kommend in Richtung Autobahnzubringer unterwegs, wie die Polizei jetzt beritet. In Höhe der Einmündung zur Röntgenstraße verlor er, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Dabei beschädigte er die Leitplanken auf einer Länge von mindestens 50 Metern. Nachdem er zum Stillstand gekommen war, stellte er den Honda am Fahrbahnrand ab, schaltete das Warnblinklicht ein und verschloss das Fahrzeug. Er sicherte es zusätzlich durch ein Warndreieck ab. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle.

Eine durch einen Zeugen verständigte Polizeistreife konnte das Fahrzeug noch vor Ort auffinden. Es war so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der insgesamt entstandene Sachschaden wurde auf über 7000 Euro geschätzt.

Gegen 23 Uhr erschien der Unfallverursacher beim Polizeirevier Weinheim, gab an, den Unfall in der Mannheimer Straße verursacht zu haben und wolle nun sein Fahrzeug abholen. Die Beamten bemerkten dabei sofort starken Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast einem Promille. Ihm wurden daraufhin Blutproben entnommen. Der Führerschein des 52-Jährigen wurde einbehalten. Gegen ihn wird inzwischen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt.

Da der Unfallhergang im Rahmen der bisherigen Unfallermittlungen nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu dessen Ablauf geben können. Insbesondere wird ein Verkehrsteilnehmer gesucht, der an der Unfallstelle kurz angehalten hatte, daraufhin aber gleich wieder weitergefahren sein soll. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06201/ 1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.