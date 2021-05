Nach Unfall geflüchtet / 19-jähriger Tatverdächtiger meldet sich bei der Polizei

Griesheim. Nachdem sich am Dienstagabend (11.5.) eine Verkehrsunfallflucht in der Sterngasse ereignet hat, meldete sich der 19-jährige Tatverdächtige am nächsten Tag, wie die Polizei berichtet.

Ein zunächst unbekannter Fahrer fuhr gegen 18.45 Uhr mit seinem schwarzen Audi von einem Anwohnerparkplatz auf die Straße auf. Hierbei kollidierte er mit einem blauen Audi eines 41-Jährigen, der die Sterngasse in Richtung Donaustraße befuhr. Beide Wagen wurden durch den Aufprall beschädigt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Fahrer des schwarzen Audis entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, woraufhin der 41-Jährige die Polizei alarmierte. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der schwarze Audi schließlich auf einem Parkplatz in der Flughafenstraße durch den freiwilligen Polizeidienst aufgefunden werden. Der Wagen wurde im Anschluss sichergestellt. Weil sein Wagen nicht mehr an Ort und Stelle stand, meldete sich der 19-jährige Tatverdächtige am Mittwochmorgen (12.5.) bei der Polizei.

Wieso sich der 19 Jahre alte Wagenlenker vom Unfallort entfernt hatte, muss im Rahmen der andauernden Ermittlungen geprüft werden. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.