Bergstraße. Nachdem sich am Mittwochmorgen auf der A 5 in der Zufahrt zur Rastanlage Bergstraße bei Bensheim ein schwerer Unfall zwischen einem Opel und einem parkenden Lkw ereignet hatte (wir berichteten), ist der 19-jährige Fahrer des Opels nach Mitteilung der Polizei von gestern in einer Klinik aufgrund seiner schweren Verletzungen verstorben. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern weiterhin an. pol

