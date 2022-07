Nach tödlichem Angriff in Darmstadt Untersuchungshaft

Darmstadt. Der nach einem tödlichen Streit in Darmstadt festgenommene Mann ist in Untersuchungshaft genommen worden. Die Ermittler verdächtigen den 53-Jährigen des Totschlags, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag in Darmstadt sagte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der mutmaßliche Täter soll am Donnerstagabend einen 48 Jahre alten Mann mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben, so dass dieser an den schweren Verletzungen starb. Den Ermittlungen zufolge gab es zwischen den beiden Männern seit Monaten einen Streit. Der Verdächtige äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.