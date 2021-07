Viernheim. Am Samstag zwischen 18 und 19 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Opel Corsa, der auf dem Parkplatz P5 des Rhein-Neckar-Zentrums in Viernheim abgestellt war. Etwa 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren Fahrzeugtür auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/ 9440 - 0 entgegen.

