Nach Streik: Wieder Betrieb am Frankfurter Flughafen

Frankfurt. Nach dem 24-Stunden-Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG hat auch der Frankfurter Flughafen den Verkehr wieder aufgenommen. Im Internetangebot des Flughafenbetreibers Fraport waren ab Ende des Nachtflugverbots um 5 Uhr wieder Starts und Landungen aufgelistet. Der Internetdienst "Flightradar 24" zeigte nach 5 Uhr zahlreiche Flugbewegungen.

Fraport hatte am Montag erklärt, es könnten an diesem Dienstag noch Auswirkungen des Streiks am größten deutschen Flughafen zu spüren sein. Passagiere wurden aufgerufen, den Status ihres Fluges zu checken und wegen möglicher Verzögerungen ausreichend Zeit einzuplanen. Am Dienstagmorgen war Fraport zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Die Gewerkschaften Verdi und EVG hatten für Montag gemeinsam zu einem ganztägigen bundesweiten Warnstreik im Verkehrssektor aufgerufen. Betroffen waren neben der Eisenbahn und dem Luftverkehr auch der öffentliche Nahverkehr in mehreren Bundesländern sowie der Schiffsverkehr.