Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Tough Mudder Nach schwerem Unfall: Bergsträßerin bei "World's Toughest Mudder"

Die Bergsträßerin Julia-Mareen Vetter hat an den Weltmeisterschaften in Alabama teilgenommen. Es ging in tiefe Wasserbecken, über Berge von Heuballen, hangelnd durch ein Gerüst und durch Schlammlöcher.