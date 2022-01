Nach Schüssen vor einer Bar in Wiesbaden: Opfer im Krankenhaus gestorben

Wiesbaden. Ein durch Schüsse in Wiesbaden schwer verletzter Mann ist im Krankenhaus gestorben. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Zuerst hatte der "Wiesbadener Kurier" über den Tod des 42-jährigen Opfers am Mittwochabend berichtet.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ihn ein 51 Jahre alter Mann in der Nacht zum Samstag vor einer Bar in der Innenstadt niedergeschossen. Wenig später nahm sich der mutmaßliche Täter das Leben - seine Leiche wurde in der Nähe des Tatorts gefunden. Das Motiv ist unklar. Es gebe bislang keine neuen Erkenntnisse dazu, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Wiesbaden. Die Untersuchungen zu dem Fall dauerten an.