Nach Reizgas-Vorfall in Viernheimer Schule: Polizei ermittelt 14-jährige Verdächtige

Viernheim. Nachdem am 22. Juni in der Alexander-von-Humboldt-Schule in Viernheim Reizgas versprüht wurde und danach mehrere Schülerinnen und Schüler über Atemwegsreizungen, Übelkeit und brennende Augen klagten (wir haben berichtet), konnte die Polizei nun im Rahmen der Ermittlungen und weiterer Zeugenbefragungen eine 14 Jahre alte Schülerin als Tatverdächtige ermitteln. Bei dem verwendeten Reizgas handelte es sich um handelsübliches, frei verkäufliches Pfefferspray.

