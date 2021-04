Nach regnerischem Sonntag am Wochenbeginn etwas freundlicher 

Offenbach. Am Sonntag sollten sich Ausflügler in Hessen darauf einstellen, dass es auch mal nass werden kann. Laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach wird es dichte Wolken geben, aus denen teils schauerartig verstärkter Regen fällt. Örtlich seien auch kurze Gewitter möglich. Die höchsten Temperaturen liegen bei 11 bis 14, im höheren Bergland um 9 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es den Prognosen zufolge meist stark bewölkt, Regen fällt nur noch vereinzelt.

Am Montag lässt sich dann auch immer wieder die Sonne blicken, wie die Meteorologen mitteilten. Es sind aber auch noch Schauer möglich. Es wird etwas wärmer mit 13 bis 16 Grad, auf der Wasserkuppe werden um die 9 Grad erwartet.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren