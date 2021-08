Nach Olympia ist vor den Paralympics

Vom 23. Juli bis zu diesem Sonntag, 8. August, fanden in Tokio in Japan die Olympischen Sommerspiele statt. Dabei treten Athleten aus allen Ländern in vielen verschiedenen Sportarten gegeneinander an. Im großen Olympiastadion von Tokio fand zum offiziellen Ende der Veranstaltung eine große Zeremonie statt. Dabei liefen die Olympia-Teilnehmer in das Stadion ein und zeigten mit Flaggen, welches Land sie bei den Spielen vertreten hatten. Aufgrund der Coronaregeln durften während der ganzen Spiele keine Zuschauer ins Stadion. Genauso war es auch mit der Abschlusszeremonie. Das große Feuerwerk, das über dem Stadion abgebrannt wurde, konnten sich viele Leute in Tokio sicher von ihren Häusern und Wohnungen aus ansehen. Im Stadion gab es noch letzte Abschlussreden und verschiedene Tänzer, Athleten, Turner und BMX-Fahrer zeigten ihr Können auf der Bühne. Auch die letzten Medaillen wurden an diesem Tag vergeben. Die meisten Medaillen, nämlich 113, davon 39 Gold-, 41 Silber- und 33 Bronzemedaillen, gewannen die USA. Sie sind, zum dritten Mal in Folge, die stärkste Nation der Olympischen Spiele. Deutschland gewann insgesamt nur 37 Medaillen, davon zehn Gold, elf Silber und 16 Bronze.

Vom 24. August bis zum 5. September finden dann in Tokio die Paralympischen Sommerspiele statt. Bei diesem Wettbewerb treten Sportler mit körperlichen Behinderungen in verschiedenen Disziplinen, zum Beispiel Rollstuhlbasketball, gegeneinander an. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.