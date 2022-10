Nach Messerattacke in Ludwigshafen soll Tatverdächtiger dem Haftrichter vorgeführt werden

Ludwigshafen. Nach dem tödlichen Messerangriff in Ludwigshafen sollen im Laufe des Tages die Opfer obduziert werden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte, sei zudem geplant, den Tatverdächtigen dem Haftrichter vorzuführen. Ein 25-Jähriger soll am Dienstag im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim drei Menschen mit einem Messer attackiert haben. Wie der „Spiegel“ berichtet soll der Somalier vor der Tat „Allahu akbar“ gerufen haben. Zwei 20 und 35 Jahre alte Männer starben, ein 27-Jähriger wurde schwer verletzt. Der 25-Jährige soll einem Opfer die Hand abgehackt haben. Beamte stellten den Verdächtigen in einem Drogeriemarkt und schossen auf den Mann, um ihn zu stoppen. Dieser wurde schwer verletzt und festgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Hintergründe der Attacke waren zunächst völlig unklar. Es werde "in alle Richtungen" ermittelt, hatte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) am Dienstag gesagt. Der Polizei zufolge handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen somalischen Staatsangehörigen. Die drei Opfer des Messerangriffs seien nach bisherigen Erkenntnissen Deutsche.