Nach Kontrolle Wohnung durchsucht und Drogen sichergestellt

Kriminalität. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des

illegalen Handels mit Drogen durchsuchten Ermittler des Darmstädter

Rauschgiftkommissariats K 34, weitere Beamte der Kriminalpolizei zusammen mit

Kollegen der Schutzpolizei und mit Unterstützung eines Diensthundes aus dem

benachbarten Polizeipräsidium Frankfurt mittels auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Darmstadt erlassenen richterlicher Durchsuchungsbeschluss, am

Donnerstag (7.10.) eine Wohnung in Darmstadt.

Der Durchsuchung waren die Kontrollen von vier 16 bis 20 Jahre alten

Tatverdächtigen vorausgegangen, die am späten Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr in

der Mauerstraße von der Polizei gestoppt wurden. Dabei zeigte sich, dass alle

vier Personen, die alle dieselbe Wohnung verließen, auffällig hohe Summen

Bargeld, teilweise bis zu über 1000 Euro, mit sich führten. Weil bereits wenige

Minuten zuvor eine weitere Person, die aus der gleichen Wohnung kam kontrolliert

und bei dieser rund 200 Gramm Haschisch in einer Tasche gefunden wurde,

erhärtete sich zunehmend der Verdacht, dass aus der Wohnung heraus der Handel

von Drogen erfolgte.

Die jungen Männer wurden vorläufig festgenommen und die mutmaßliche Wohnung aus

alle Tatverdächtigen kamen durchsucht. Hierbei stellten die Beamten weitere rund

2000 Euro Bargeld sowie 1,3 Kilogramm Haschisch und 14 Gramm Marihuana sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen zunächst

wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwarten nun Strafverfahren wegen Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz.