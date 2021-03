  Nach großem Freiluft-Treffen setzt die Stadt auf mehr Kommunikation

Frankfurt. Die Stadt Frankfurt will mit Hilfe von "Botschaftern" und breiterer Kommunikation eine diszipliniertere Einhaltung der Corona-Regeln durchsetzen. Damit reagiert sie auf die Vorkommnisse am Wochenende, als mehrere Hundert zumeist junge Menschen im Hafenpark gefeiert - mit Alkohol und teils ohne Maske und Abstand. Oberbürgermeister Peter Feldmann setzt dabei auf einen "Dreiklang". Dieser umfasse eine klare Ansprache durch "Botschafter" etwa aus der Jugendarbeit, eine deutliche Kommunikation der Regeln - beispielsweise durch Markierungen auf dem Boden - und notfalls eine Grenzsetzung durch die Polizei. Allerdings blieben die Maßnahmen noch sehr vage - so war unklar, wann wie viele "Botschafter" zum Einsatz kommen oder wie eine breite Kommunikationskampagne aussehen könnte.

