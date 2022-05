Nach gewaltsamem Tod von zwei Kindern tatverdächtiger Vater festgenommen

Hessen. Nach dem Tod eines Geschwister-Paars in der Innenstadt von Hanau hat die Polizei den gesuchten Tatverdächtigen in Frankreich festgenommen. Es handele sich um den 47-jährigen Vater der Kinder, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau am Samstag. Das siebenjährige Mädchen und der elfjährige Junge waren am Mittwochmorgen auf einem Hochhausbalkon und neben dem Gebäude gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Mordverdachts gegen den Mann. Auf dem Boden neben dem Hochhaus, in dem die Kinder gelebt hatten, lagen auch noch am Sonntag Teddybären, Blumen und eine bunte Kindersonnenbrille neben brennenden roten Kerzen und Kinderzeichnungen.

