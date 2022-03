Bergstraße. Das Wochenende lud dazu ein, endlich mal wieder in der Sonne spazieren zu gehen oder den beginnenden Frühling auf dem Fahrrad zu genießen. Denn auch wenn die Nächte noch frostig sind, sorgt die Sonne am Tage für Temperaturen, bei denen man sich gerne an der frischen Luft bewegt – so wie Spaziergänger oder Radfahrer, die hier bei Auerbach auf dem Blütenweg unterwegs waren. tn/

