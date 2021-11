Nach Feuer in Mörlenbach Gebäude evakuiert

Bergstraße. Am frühen Samstagmorgen (6.) gegen 0.30 Uhr meldeten mehrere Anrufer bei der Zentralen Leitstelle und der Polizei einen Wohnungsbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Ortsmitte von Mörlenbach. Die eintreffende Feuerwehr evakuierte das Gebäude. Die Bewohner wurden teilweise mittels Drehleiter gerettet und durch den eingesetzten Rettungsdienst vor Ort untersucht.

Drei Bewohner verletzt

Nach den vorliegenden Erkenntnissen wurden drei der 19 Bewohner verletzt: Ein 22-jähriger Mann erlitt schwere, aber nicht lebensgefährlich Verletzungen, eine 64-jährige Frau und ein 44-jähriger Mann wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden nach erster Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die eingesetzten Feuerwehren konnten den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Das Feuer war in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen und hat diese schwer beschädigt. Vor allem durch Rauchgase wurden das Treppenhaus und alle Wohnungen des Hauses teils stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Haus ist deshalb zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kommen derweil bei Bekannten oder Verwandten unter.

Ursache noch nicht bekannt

Zur Brandursache konnte zunächst keine Aussage getroffen werden, da die Brandwohnung noch nicht gefahrlos begehbar war. Die Wohnung wurde durch die Polizei versiegelt. Das Fachkommissariat in Heppenheim wird zu Wochenbeginn die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Nach ersten Schätzungen ist durch den Brand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden.

Zur Evakuierung und Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Mörlenbach und allen Ortsteilen mit insgesamt 163 Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz. ots