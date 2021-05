Nach Familienstreit geschossen

Groß-Rohrheim. Ein 42-Jähriger aus Groß-Rohrheim soll am Sonntagabend nach Familienstreitigkeiten mit einer Waffe geschossen haben und dann geflüchtet sein. Zuvor habe er gedroht, Personen zu töten. Nach einer rund zweistündigen Suche wurde der Familienvater schließlich im Bereich Rheinstraße/Falltorhausstraße entdeckt und unmittelbar darauf von der Polizei festgenommen.

Der 42-Jährige habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und sei in einer entsprechenden Klinik untergebracht worden, berichtet eine Polizeisprecherin am Montag dieser Redaktion. Eine Befragung des Mannes sei daher im Moment nicht möglich. Der Familienvater sei bei der Festnahme nicht bewaffnet gewesen.

Waffe noch nicht gefunden

Mit was für einer Schusswaffe er zuvor in der Kornstraße geschossen habe und wo diese geblieben ist, soll bei den weiteren Ermittlungen geklärt werden. Noch ist außerdem nicht bekannt, wie der Familienvater in den Besitz einer Schusswaffe gekommen war und, ob er dafür eine Berechtigung hat.

Die Polizei erhielt am Sonntagabend gegen 19 Uhr die Meldung, dass der 42-Jährige in einem Hof in der Kornstraße geschossen und damit gedroht habe, Menschen zu töten. Daraufhin sei ein Großaufgebot an Polizei zum Einsatzort gefahren. Laut Sprecherin waren zehn Polizeistreifen vor Ort. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann das Anwesen verlassen hatte. Es war nicht bekannt, wohin er geflüchtet war. Mehrere Einsatzkräfte betraten das Anwesen und brachten die Ehefrau und die vier Kinder in Sicherheit.

Währenddessen lief die Suche nach dem Flüchtigen. Es gab rund um die Kornstraße Absperrungen. Gegen 21 Uhr wurde beobachtet, dass der Mann sich weiterhin in der Ortsmitte aufhielt. Er wurde im Bereich Rheinstraße/Falltorhausstraße gesichtet. Die Polizei nahm ihn daraufhin fest. ps