Nach Faesers Nominierung berät hessische SPD über Wahlprogramm

Friedewald. Die hessische SPD berät nach der offiziellen Kür von Bundesinnenministerin Nancy Faeser zur Spitzenkandidatin am Samstag über das Programm für die anstehende Landtagswahl. Am zweiten Tag des SPD-Hessengipfels in Friedewald (ab 9.00 Uhr) soll es dabei nicht öffentlich unter anderem um die Themen Arbeitsmarkt und Gesundheitsversorgung gehen. In Hessen soll am 8. Oktober über einen neuen Landtag abgestimmt werden.

Am Freitag hatten die Parteigremien der hessischen Sozialdemokraten einstimmig entschieden, mit ihrer Landesparteichefin Faeser an der Spitze in den Landtagswahlkampf zu ziehen. Am Samstag nun sollen weitere Weichen auf dem Weg gestellt werden, der die SPD erstmals seit 1999 wieder die Wiesbadener Staatskanzlei bringen soll. Beim geplanten Parteitag der hessischen SPD am 17. Juni in Hanau muss dann noch die Landesliste aufgestellt werden.

Die Hauptkonkurrenten bei der Landtagswahl dürften für die 52-jährige Faeser, die vorerst Bundesinnenministerin bleiben will, der amtierende Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU sowie der grüne Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir sein.

"Für mich ist Hessen Herzensangelegenheit", sagte die in Bad Soden am Taunus geborene Faeser am Freitag in Friedewald - auch bei der Ankündigung ihrer Ambitionen am Tag davor in Berlin hatte sie das schon betont. Das Land sei ihre Heimat, hier sei sie verwurzelt. Ihr Ziel sei, das Bundesland moderner, stärker und sozialer zu gestalten. "Deswegen trete ich an."

Als Ministerpräsidentin wolle sie für gute Arbeitsbedingungen und zukunftsfeste Arbeitsplätze in Hessen sorgen, betonte Faeser. Der Industriestandort müsse auch in Zukunft erhalten und ausgebaut werden. Außerdem wolle sie sich dafür einsetzen, dass alle Kinder im Land dieselben Bildungschancen hätten und das nicht vom Geldbeutel der Eltern abhänge. Als weitere wichtige Themen für die Sozialdemokraten nannte die Landesvorsitzende die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sowie gute Bedingungen für den Nahverkehr.