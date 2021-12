Nach Explosion in Mülltonne: 73-Jähriger schwer verletzt

Frankfurt. Nach der Explosion in einer Mülltonne in Frankfurt liegt ein 73-jähriger Mann mit schweren Brandverletzungen im Krankenhaus. Die explodierte Mülltonne gehörte zu einem Fahrradladen auf der Oppenheimer Landstraße, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Was in der Mülltonne explodierte, war weiterhin unklar. "Derzeit können wir nichts ausschließen", sagte der Sprecher. Die Ermittlungen dauerten weiter an.

Zeugen hatten nach Angaben der Polizei am Mittwochvormittag im Stadtteil Sachsenhausen einen lauten Knall gehört. Der 73-Jährige sei aufgrund seiner Verletzungen nach der Explosion nicht vernehmungsfähig gewesen, weshalb seine Personalien am Mittwoch zunächst nicht feststanden.