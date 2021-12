Nach Europa-Erfolg: Eintracht empfängt in der Bundesliga Leverkusen

Frankfurt. Nach dem Einzug ins Achtelfinale der Europa League geht es für Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga weiter. Das Team von Trainer Oliver Glasner empfängt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) Bayer Leverkusen und will am 15. Spieltag den Anschluss an die internationalen Ränge wahren. Leverkusen gewann vergangene Woche 7:1 gegen Aufsteiger Greuther Fürth und hat in der Europa League wie Frankfurt den Gruppensieg geholt. Glasner könnte sein Team personell umstellen und Defensivmann Martin Hinteregger zurück in die Startelf bringen. Der 47-Jährige erwägt wegen Bayers starkem Angriff auch, von Dreierkette auf Viererkette umzustellen.

