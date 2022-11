Nach einem schweren Unfall zurück ins Leben – mit einem extremen Hobby

Bergstraße. Baumstämme schleppen, in der Nacht mit einer Kopflampe durch den Wald spurten, immer wieder durch Schlammlöcher waten, schwimmen, kriechen – das sind die Herausforderungen, die „Tough Mudder“ bereithält. „Du rennst 24 Stunden lang“, sagte die Teilnehmerin eines Wettkampfs einmal.

2 Bilder Klettern, Laufen, Hindernisrennen - und trotzdem noch ein Lachen: Julia-Mareen Vetter beim Hindernisparcours. © Sportograf

Eine junge Frau aus Zotzenbach betreibt diesen Sport mit Leidenschaft und war jetzt bei der Weltmeisterschaft „World’s Toughest Mudder“ in Alabama. Sie heißt Julia-Mareen Vetter, wurde 1990 in Lindenfels geboren, wuchs in Grasellenbach auf und lebt jetzt im Rimbacher Ortsteil.

Die Athletin flog nach Charlotte, dann weiter nach Dallas und schließlich nach Atmor, wo das Rennen ausgetragen wird. Ihre Mutter Birgit teilt ihre Aufregung und hofft, dass alles gut geht: „Ich bin froh, wenn sie wieder daheim ist.“ Und dabei ist es nicht so, dass es der jungen Frau daheim an Herausforderungen fehlt, denn sie ist von Beruf Intensiv-Fachkrankenschwester an der Heidelberger Thoraxklinik und „stand an vorderster Front, als das mit Corona losging“, wie ihre Mutter anmerkt.

Klapperschlange im Becken

Julia Mareen Vetters Mannschaft, die „Mudder Family“, stellte sich einem Wettkampf, den die Veranstalter unter anderem verrückt nennen – mancher mag da durchaus zustimmen. Ging es doch diesmal innerhalb von 24 Stunden darum, eine Strecke von umgerechnet 8,05 Kilometern zu bewältigen, auf der es 20 Hindernisse gab, sieben „Strafen“ und außerdem noch 726 Höhenmeter Unterschied.

Wie der englische Name „Mudder“ verrät, ging das einher mit jeder Menge Schlamm und Schmutz. Außerdem sei der Parcours mitten in der Nacht „a unique suck“, wie der Moderator einer Live-Übertragung bemerkte, was sich zartfühlend mit „eine einzigartige Zumutung“ übersetzen lassen könnte.

Es ging in tiefe Wasserbecken, über Berge von Heuballen, hangelnd durch ein Gerüst und durch Schlammlöcher, mit einem Maschendrahtzaun wenige Zentimeter vorm Gesicht. „Bereits in der ersten Runde bremste eine Klapperschlange in einem Wasserbecken die Stimmung“, berichtet Vetters Mutter Birgit.

Zwei Verletzte habe es unter den „Jungs“ in der Mannschaft gegeben, außerdem wurde es in der Nacht empfindlich kalt: Minus ein Grad zeigte das Thermometer, warmes Wasser oder Gelegenheiten zum Aufwärmen Fehlanzeige. Konkurrenz gab es mit Hunderten von Teilnehmern reichlich. Freunde und Kollegen fieberten mit, und: „Nach 24 Stunden kämpften sich unsere Athleten mit wehenden Deutschlandflaggen durchs Ziel.“

Doch hat dieses Hindernisrennen bei all seinen ausgefeilten Schwierigkeiten nicht in erster Linie mit Hochleistungssport zu tun. „Tough Mudder ist eine Serie an Hindernisparcours, die dich an deine psychischen und physischen Grenzen bringen werden, ohne Leistungsdruck und mit jeder Menge Spaß“, schreibt die TM GmbH in ihrer Internetpräsenz und fährt fort: „Tough Mudder ist eine große Gemeinschaft, die vor allem drei Dinge möchte: ein Abenteuer im Team, Hindernisse gemeinsam bezwingen und aus der Komfortzone herauskommen.“

Nach Unfall schwer verletzt

Was Teilnehmer früherer Rennen schätzen, ist die Gemeinschaft, das Miteinander; so lassen sich bestimmte Hindernisse nur mit Unterstützung anderer bewältigen, was auch so gedacht ist: Immer wieder sieht man Menschen, die sich die Hände reichen und anderen helfen, etwa eine rutschige Stahlwand zu erklettern.

Julia-Mareen Vetter kam nach einem schweren Unfall zu diesem Sport. 2014 verunglückte sie schwer mit dem Auto und kam mit drei gebrochenen Rückenwirbeln in die Klinik. „Es war nicht klar“, erinnert sich ihre Mutter, „ob sie je wieder laufen würde.“ Eine langwierige Reha schloss sich an, und nachdem sie vollständig genesen war, begann die junge Frau mit dem Sport. Ganz ungefährlich ist er nicht, immer wieder können sich die Wettbewerbsteilnehmer kleinere und größere Blessuren zuziehen. Doch nehmen sie das in Kauf. stk/ü