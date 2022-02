Nach Einbruch Zeugen gesucht

Raidelbach. Einbrecher sind diese Woche in Raidelbach zugange gewesen. Während sie am Donnerstag gerade dabei waren, ein Haus in der Krehberger Straße/Bereich Auf der Höhe in Raidelbach zu durchwühlen, kam die Bewohnerin heim. Ein Komplize wartete während der Tat im Auto und warnte seinen Partner mit der Hupe. Eiligst verließ der Einbrecher das Haus und stieg in den weißen Kombi mit ausländischen Kennzeichen. Der Wagen brauste gegen 18.25 Uhr in Richtung Gadernheim davon. Die Haustür war aufgebrochen. Nach erster Durchsicht fehlt nichts. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen das gesuchte Auto aufgefallen ist oder die sonstige Hinweise geben können.

Wer etwas zu den Ermittlungen beitragen kann, sollte sich unter Telefon 06252 /7060 bei der Polizei melden.