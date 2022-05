Nach Drogenfund bei Kontrolle Bensheimer Wohnung durchsucht

Bensheim. Weil bei einem 18-Jährigen am gestrigen Donnerstag (26.) etwas mehr als 10 Gramm Cannabis, zwei Handys, drogentypisches Verpackungsmaterial und 450 Euro Bargeld bei der Personenkontrolle am Bahnhof gefuden wurden kamen, hat die Darmstädter Staatsanwaltschaft auch die Durchsuchung der elterlichen Wohnung in Lampertheim angeordnet.

Die Durchsuchung führte zusätzlich zur Sicherstellung von einem Schlagring und einem Springmesser. Wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Drogen und dem Verstoß gegen das Waffengesetz wurden Anzeigen gefertigt. Die Kontrolle wurde an dem Feiertag um kurz nach 16 Uhr von Beamten der Polizeistation Bensheim am Amersham-Platz durchgeführt.