Nach Diebstahl von Tenorhorn in Lampertheim festgenommen

Lampertheim. Weil er ein mehrere Tausend Euro teures Tenorhorn gestohlen und im Internet zum Kauf angeboten haben soll, ist am Sonntag ein 25-Jähriger in Lampertheim festgenommen worden. Der Besitzer hatte am Vorabend die Polizei verständigt und angegeben, das Musikinstrument mit einem Neuwert von 5000 Euro sei aus dem Aufenthaltsraum einer kirchlichen Einrichtung gestohlen worden. Der 58-Jährige habe das Horn auf einer Online-Auktionsplattform wiedergefunden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Tatverdächtige sei im Zuge eines fingierten Kaufs an dessen Wohnanschrift festgenommen worden.

