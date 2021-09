Im Verfahren gegen eine 43-jährige, die in Bensheim erst ihren sieben Monate alten Sohn und dann sich selbst mit Messerstichen verletzte, ist die Entscheidung am Darmstädter Landgericht gefallen: Die Frau gilt als zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig und soll bis auf Weiteres in der Forensischen Klinik behandelt werden, in die sie einige Zeit nach dem Vorfall eingewiesen wurde.

