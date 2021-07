Nach dem Weg gefragt und Tasche gestohlen

Darmstadt. Ein noch unbekannter Krimineller hat in Darmstadt am Freitagabend (16.07.) sein Unwesen in der Zeughausstraße getrieben und die Hilfsbereitschaft einer jungen Frau ausgenutzt. Gegen 23.15 Uhr sprach der etwa 25 Jahre alte und 1,75 Meter große Mann die 20- Jährige an und bat um eine Wegbeschreibung. Als die Darmstädterin hilfsbereit ihm den Weg erklärte, nutzte der Täter mutmaßlich den Augenblick der Ablenkung und schnappte sich ihre Handtasche. Nachdem er sich entfernt hatte, bemerkte die junge Frau den Diebstahl und erstattete Anzeige.

Die Polizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren eingeleitet. Das Kommissariat 43 sucht in diesem Zusammenhang Augenzeugen des Geschehens, die Hinweise zum Täter geben können. Er wurde als

schlank beschrieben und hatte schwarze lockige Haare. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer schwarzen "Alpha"-Jacke, schwarzen Hosen und schwarzen "Nike"-Schuhen bekleidet. Zudem führte er eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.