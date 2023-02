Nach dem Nebel ziehen Wolken und Regen nach Hessen

Wetter. Ein zunächst nebliger, dann überwiegend wolkiger Tag erwartet Hessen nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD). Ab Donnerstagmittag werden die Wolken dichter, zunächst im Nordwesten, wie der DWD in Offenbach mitteilte. Abends kann es stellenweise regnen. Die Höchsttemperaturen steigen auf sieben bis zehn Grad, in Hochlagen bleibt es bei fünf Grad. Nachts wird es windig. Ähnlich geht es der Vorhersage zufolge am Freitag weiter, mit elf bis 14 Grad ist es etwas milder. Nach Wolken, Regen und Windböen sieht es laut DWD auch am Wochenende aus. Am Sonntag ist demnach in Hochlagen im Norden Neuschnee möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1