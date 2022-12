Nach dem Abi geht es für zwei Bergsträßer in die globale Unternehmenswelt

Die beiden Unternehmen für die zwei Lions-Stidendien sind börsennotiert und gehören laut Top Employers Institute zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands.

TE Connectivity (TEC) ist ein global führender Anbieter von Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen für Anwendungen unter anderem in den Sparten Automotive, Luft- und Raumfahrt, Elektronik sowie Energie- und Medizintechnik. In dem für Bensheim wichtigen Bereich Transport gab es zuletzt deutliche Zuwächse aufgrund der hohen Nachfrage nach Elektroautos. Der Gesamtumsatz lag zuletzt bei rund 16 Milliarden Dollar. Jährlich werden an verschiedenen Standorten weit über 240 Milliarden Produkte gefertigt. Mit Mitarbeitern, Kunden, Entwicklungszentren und Fabriken auf der ganzen Welt und einem Umsatz, der zu fast gleichen Teilen aus Amerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und dem EMEA-Gebiet (der Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika) stammt, bezeichnet sich TEC selbst als globaler industrieller Technologieführer. Mit mehr als 15.000 Patenten zählt TE zu den 100 innovativsten Unternehmen weltweit. Laut Standortleiter Moritz Raesch ist insbesondere der asiatische Markt derzeit von hoher Wachstumsdynamik gekennzeichnet. Der Schweizer Konzern mit US-amerikanischen Wurzeln sitzt in Schaffhausen und betreibt Verwaltungszentren im US-Bundesstaat Pennsylvania.

Dentsply Sirona hat im Sommer sein 60-jähriges Jubiläum in Bensheim gefeiert – dem größten dentalen Produktionsstandort mit mehr als 1000 Mitarbeitern. Das Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller von Dentalprodukten und -technologien für Zahnärzte und Zahntechniker. Der Hauptfirmensitz befindet sich in Charlotte, North Carolina. Internationale Firmenzentrale ist Salzburg. Dentsply Sirona macht aktuell rund vier Milliarden Dollar Umsatz und beschäftigt ein globales Team von mehr als 15.00 Mitarbeitern und Niederlassungen in über 40 Ländern. In den Bereich Forschung und Entwicklung werden jährlich etwa 150 Millionen Dollar investiert. „Wir entwickeln dentale Hardware für eine optimale Mundgesundheit“, so Geschäftsführer Jan Siefert. Um technologisch innovative Lösungen zu entwickeln, arbeite man außerdem eng mit Zahnmedizinern zusammen. tr