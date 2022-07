Viernheim. Im Büro einer Schlosserei in der Straße "Neuer Weg" in Viernheim ist am Donnerstagnachmittag (07.07.), gegen 16.45 Uhr, im Bereich einer Küchenzeile, aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte die Flammen anschließend schnell unter Kontrolle, wie die Polizei berichtet. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 50 000 Euro.

Was genau zum Ausbruch des Feuers führte, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei.