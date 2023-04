Nach Brand in JVA: Strom weiter nur eingeschränkt verfügbar

Darmstadt. Lesen oder Radiohören statt fernsehen heißt es auch weiterhin für Häftlinge der Justizvollzugsanstalt in Darmstadt. Nach einem Brand im Technikraum eines Verwaltungsgebäudes der JVA am vergangenen Sonntag dauere die Reparatur des Schadens weiter an, teilte eine Sprecherin des hessischen Justizministeriums am Donnerstag mit. Über ein Notstromaggregat sei die Anstaltsküche zwar in Betrieb, so dass die warme Verpflegung der Gefangenen gewährleistet sei. In den Hafträumen sei aber immer noch kein Fernsehen möglich. Daher würden den Gefangenen batteriebetriebene Radiogeräte sowie Tageszeitungen zur Verfügung gestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ursache für den Brand mit anschließendem Stromausfall war vermutlich eine technische Störung im Verteilerkasten. Verletzt wurde niemand.