Nach Bombenfund in Südhessen läuft die Evakuierung

Groß-Gerau. Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Bischofsheim (Landkreis Groß-Gerau) laufen derzeit die Evakuierungsmaßnahmen. "Bis neun sollen alle Anwohner ihre Wohnungen verlassen", sagte ein Sprecher des Kreises am Dienstagmorgen. Insgesamt seien schätzungsweise 3500 Menschen betroffen.

Laut den Angaben müssen umliegende Gebäude im Umkreis von 1000 Metern evakuiert werden. Die Sperrzone umfasse ein Gewerbegebiet in Bischofsheim und sowie ein Wohngebiet in Rüsselsheim.

Derzeit würden die Menschen per Warn-Apps auf den Handys, per Mitteilungen via Social Media und über Lautsprecherdurchsagen informiert, hieß es. Ein Bürgertelefon ist unter der Telefonnummer 06152/989898 geschaltet.

Laut dem Sprecher des Kreises wurde in einer Gesamtschule in Rüsselsheim eine Notunterkunft eingerichtet. "Im Laufe des Tages soll dann die kontrollierte Sprengung erfolgen. Wann genau, ist noch unklar." Die 250 Kilogramm schwere Bombe war bei Bauarbeiten in dem Gewerbegebiet entdeckt worden.