Nach Auseinandersetzung in Weinheim: Verdächtiger in U-Haft

Weinheim. Nach einer Auseinandersetzung unter zwei Männern in Weinheim, bei der am Samstagmorgen ein 48-jähriger Mann schwer verletzt worden ist, ermitteln die Staatsanwaltschaft und das Kriminalkommissariat Mannheim gegen den 20-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Zwischenzeitlich befindet er sich in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 20-Jährige in einem Nachtlokal in der Gewerbestraße in Weinheim nach dem Konsum von Betäubungsmitteln durch den 48-jährigen Angestellten aus dem Innenbereich in den Außenbereich geführt worden sein. Nach einer vorausgegangenen verbalen Auseinandersetzung soll der 20-jährige Tatverdächtige auf den 48-Jährigen gegen 2 Uhr eingeschlagen haben. Dabei verletzte er den Angestellten mit einem spitzen Gegenstand im Gesicht schwer. Weitere Angestellte und Gäste gingen dazwischen, so die Polizei.

Keine Lebensgefahr

Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden. Der Verletzte erlitt erhebliche Schnittverletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Der 20-Jährige wurde am Samstag der Haft- und Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Sie eröffnete den Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung aufgrund von Flucht- und Verdunkelungsgefahr und setzte ihn in Vollzug. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen dauern derzeit an. Die Beamten bitten in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Hinweise nehmen die Beamten unter 0621/174-4444 und bei jeder Polizeidienststelle entgegen.