Blaulicht Nach Auseinandersetzung am Bahnhof in Lampertheim: 44-Jähriger festgenommen und in Spezialklinik eingewiesen

Ein 44 Jahre alter Mann ist nach seiner Festnahme am Samstagabend (22.) in eine Spezialklinik eingewiesen worden, wie die Polizei berichtet. Er muss sich jetzt unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. © Symbolbild Pol