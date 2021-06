Nach Aufhebung der Priorisierungsgruppen bereits 50.000 Registrierungen für Corona-Impfungen

Hessen. Seit Montagmorgen (07.06.) können sich alle Hessinnen und Hessen ab 16 Jahren für die Schutzimpfung gegen das Corona-Virus beim Land Hessen online oder telefonisch registrieren. Eine Priorisierung aus Gründen des Alters, des Berufs oder des Gesundheitszustands erfolgt bei der Vergabe von Terminangeboten durch das Land in den 28 hessischen Impfzentren nicht mehr. Alle Angehörigen der seit heute nicht mehr geltenden Priorisierungsgruppen 1 bis 3 nach der Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums, die sich bis einschließlich des gestrigen Tages beim Land registriert hatten, werden aber weiterhin bevorzugt Terminangebote für ihre Impfung im jeweils örtlichen Impfzentrum erhalten.

Nach Angaben des Innenministeriums erfolgen auf dem Anmeldeportal impfterminservice.hessen.de seit 8 Uhr stetig Registrierungen impfwilliger Hessinnen und Hessen für die Corona-Schutzimpfung. Bis 10.30 Uhr hatten bereits rund 50.000 Bürgerinnen und Bürger ihre Registrierung online oder telefonisch abgeschlossen. Wer aufgrund des sehr großen Interesses online nicht direkt in das Registrierungsportal durchkommt, gelangt in einen virtuellen Warteraum. Sobald Plätze für die Anmeldung freiwerden, erfolgt die automatische Weiterleitung zur Registrierungsseite. Hier können sich alle Bürgerinnen und Bürger, die in Hessen ihren Wohnsitz haben und mindestens 16 Jahre alt sind, für die Terminvergabe in eines der 28 hessischen Impfzentren registrieren.

Das Interesse ist groß, die Wartezeiten sind nach Angaben des Ministeriums dennoch überschaubar. Zwischendurch kam der virtuelle Warteraum überhaupt nicht mehr zum Einsatz. Dieser der Registrierung vorgeschaltete virtuelle Warteraum kommt bei hohen gleichzeitigen Zugriffszahlen zum Einsatz, um eine effiziente Auslastung des Registrierungssystems zu gewährleisten.



Sobald weitere Impfstoffe zur Verfügung stehen, werden die Impftermine unter den Registrierten nach dem Zufallsprinzip zugewiesen. Der Zeitpunkt der Registrierung hat somit keinen unmittelbaren Einfluss auf die Terminzuweisung. Angehörige der Priorisierungsgruppen 1 bis 3, die sich bis einschließlich 6. Juni 2021 registriert haben, erhalten zuerst Termine. Aktuell warten aus dieser Personengruppe noch rund 486.000 Personen auf einen Impftermin.