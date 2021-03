Viernheim. Zwischen Samstagmittag (06.03.) und Sonntagmorgen (07.03.) kam es in Viernheim zu einem Fall von Vandalismus im Vogelpark in der Industriestraße. Unter anderem wurden Nistkästen beschädigt, ein drei Meter hoher Mast umgeworfen und zerbrochenes Glas hinterlassen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der Telefonnummer 06204/9377-0

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Bergstraße Mehr erfahren