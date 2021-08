Mutmaßlicher Vergewaltiger am Flughafen verhaftet

Frankfurt. Ein mutmaßlicher Vergewaltiger ist am Flughafen Frankfurt verhaftet worden. Der 43-Jährige sei den Polizeibeamten bereits am Samstag ins Netz gegangen, teilte die Polizei am Montagmittag mit. Der Mann steht im Verdacht, im März 2020 ein 16 Jahre altes Mädchen vergewaltigt zu haben. Die Polizei stellte einen Haftbefehl aus, nachdem er im Juni 2021 nicht zur Hauptverhandlung erschienen war. Er wartet nun in Untersuchungshaft auf seine Verhandlung. Zuvor hatte die "Hessische Niedersächsische Allgemeine" berichtet.

