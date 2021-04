Mutmaßlicher Trickbetrüger festgenommen / Bundesweit Rentner um Erspartes gebracht?

Hessen. Die Polizei hat einen mutmaßlichen Trickbetrüger festgenommen, der bundesweit Rentner um deren Erspartes gebracht haben soll. Der 22 Jahre alte Mann aus Oberursel (Hochtaunuskreis) kam in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Dienstag mitteilte. Er soll sich den Ermittlungen zufolge seit dem vergangenen Herbst als Polizist ausgegeben haben, um so seine Opfer dazu zu bringen, ihm Wertgegenstände und Bankdaten zu überlassen. Unter anderem steht er im Verdacht, im Oktober zwei 76 und 87 Jahre alte Frauen aus Herbstein (Vogelsbergkreis) betrogen zu haben. Bei weiteren Betrügereien soll er den Angaben zufolge zumindest "aktiv mitgewirkt" haben. Weitere Details gaben die Ermittler nicht.

