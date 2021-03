  Mutmaßlicher Raubüberfall erweist sich als vorgetäuscht

Darmstadt-Dieburg. Nachdem ein 43-jähriger Mann am Montag (15.03.) einen mutmaßlichen Raubüberfall zur Anzeige gebracht hatte, entpuppte sich dieser jetzt als vorgetäuscht. Das angebliche Opfer wurde dadurch zum Tatverdächtigen.

Der 43-Jährige hatte in den späten Montagabendstunden der vergangenen Woche gegen 23 Uhr bei der Polizei angezeigt, dass er bereits am Mittag in Dieburg auf einem Parkplatz in der Nähe zum Forststeckweiher von mehreren Personen überfallen worden sei. Die bislang unbekannten Personen sollen ihn in diesem Zusammenhang unter anderem mit einer Waffe bedroht und seinen Geldbeutel sowie Mobiltelefon entwendet haben. Aufgrund der Sachverhaltsschilderung lag der Verdacht eines Raubüberfalls vor, weshalb im Anschluss das Kriminalkommissariat 10 die weiteren Ermittlungen übernahm. Im Rahmen der zeitintensiven Ermittlungsarbeit kristallisierten sich zunehmend

erhebliche Widersprüche in dem geschilderten Ablauf der Geschehnisse heraus und begründeten den Tatverdacht einer vorgetäuschten Straftat. Konfrontiert mit den Ermittlungsergebnissen räumte der 43-Jährige ein, die Geschichte erfunden zu haben.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf das Ausmaß solcher vorgetäuschten Straftaten hin: Das Vortäuschen einer Straftat stellt ebenfalls eine strafrechtliche Handlung dar. Beauftragt damit, angezeigte Sachverhalte immer

von allen Seiten zu beleuchten, ziehen auch diese Untersuchungen akribische und umfangreiche Ermittlungen nach sich. Der 43-Jährige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat rechtlich verantworten müssen. Neben dem Ermittlungsverfahren wird zudem auch geprüft, inwieweit er für die Kosten der polizeilichen Maßnahmen aufkommen muss.