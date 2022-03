Mutmaßlicher Millionenbetrüger am Frankfurter Flughafen verhaftet

Frankfurt. Am Frankfurter Flughafen ist der Polizei ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter mutmaßlicher Millionenbetrüger ins Netz gegangen. Der 48-Jährige soll mit falschen Rechnungen zwischen 2008 und 2015 in den USA von rund 1400 Menschen insgesamt mehr als 1,2 Millionen Euro ergaunert haben. Wie die Bundespolizei am Dienstag in Frankfurt mitteilte, wurde der Verdächtige festgenommen und kam in Auslieferungshaft.

Interpol war dem 48-Jährigen demnach seit mehr als drei Jahren auf den Fersen. Bei seiner Festnahme am Montag war der Mann auf seinem Weg von Montreal in Kanada nach Sofia in Bulgarien in Frankfurt zwischengelandet. Laut Bundespolizei drohen ihm in den USA bis zu 25 Jahre Haft.