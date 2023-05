Mutmaßliche Drogenbande in Bad König festgenommen

Bad König. Bei einem Einsatz gegen eine mutmaßliche Drogenhändlerbande sind in Südhessen sechs Verdächtige festgenommen worden. Ein 22-jähriger Verdächtiger sei bei einem Fluchtversuch in Bad König (Odenwaldkreis) von einem Dach gestürzt und habe sich schwer verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuvor seien der 30-jährige Hauptbeschuldigte und zwei mutmaßliche Komplizen im Alter von 28 und 47 Jahren bei einer Verkehrskontrolle festgenommen worden.

Bei dem Einsatz seien kleinere Mengen Rauschgift und Bargeld sichergestellt worden. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 30-Jährigen seien dann die anderen mutmaßlichen Komplizen gefasst worden.

Als der 22-Jährige die Ermittler gesehen habe, sei er durch ein Fenster auf das Dach gestiegen, abgerutscht und runtergefallen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die am Mittwoch Festgenommenen wurden später wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihnen droht ein strafrechtliches Verfahren.